Сеул, , 05:05 — REGNUM Северная Корея уже второй день игнорирует все попытки южнокорейской стороны возобновить связь с Пхеньяном по межкорейской линии телефонной связи. Об этом 11 августа сообщает агентство Yonhap.

Плакат КНДР

По его данным, южнокорейские военные второй день безуспешно пытаются дозвониться до представителей КНДР, с которыми до этого обменивались сообщениями дважды в день. Предполагается, что переговоры оказались прерваны из-за совместных военных учений США и Южной Кореи, которые должны пройти с 16 по 26 августа.

Ранее сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон, являющаяся заведующей отделом пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии Кореи, выступила с критикой в адрес Южной Кореи и США, назвав запланированные совместные манёвры «наиболее важной частью враждебной политики США в отношении КНДР».

Как сообщало ИА REGNUM, представители Северной Кореи 10 августа не ответили на предпринятые южнокорейской стороной попытки связаться с Пхеньяном по межкорейской линии телефонной связи.

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