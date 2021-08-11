Оксфорд, Великобритания, 11 августа, 2021, 05:01 — ИА Регнум. Достижение коллективного иммунитета к коронавирусу является невозможным из-за распространения «Дельта"-штамма, заявил глава научной группы по исследованиям вакцин Оксфордского университета профессор Эндрю Поллард. Об этом 10 августа пишет газета The Guardian.

Mos.ru Вакцинация от коронавируса

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: мораторий на ревакцинацию по призыву ВОЗ — все новости»

"Дельта»-вариант по-прежнему заражает людей, несмотря на то, что вакцинированы. Это значит, что любой, кто еще не вакцинирован, встретится с вирусом, и у нас нет ничего, что (полностью) остановило бы эту передачу», — сказал профессор.

Предположение о том, что достигнуть всеобщего иммунитета от COVID-19 получится после вакцинации, он назвал «мифом». В качестве подтверждения он привёл высокий уровень вакцинации населения в некоторых странах, которые не добились желательного результата.

Ранее профессор фармацевтических наук из немецкого Саарбрюккена Торстен Лер заявил, что в Германии не удастся сформировать коллективный иммунитет к COVID-19 из-за низкой готовности населения страны к вакцинации.