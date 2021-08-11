Якутск, 11 августа, 2021, 05:02 — ИА Регнум. С летнего участка Мельжехси в Чурапчинском районе Якутии отселены 39 человек, в том числе 24 ребёнка. Эти превентивные меры связаны с лесным пожаром, очаг которого находится в трёх километрах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 августа в оперативном штабе республики.

Лесной пожар

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Верховой лесной пожар подошёл к Мельжехси из-за порывистого ветра. Борются с возгоранием около 180 человек и семь тракторов, задействованы две пожарные машины и автовозка.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале августа огонь подошёл к селу Бясь-Кюель Горного района Якутии, сгорело 39 жилых домов.