Москва, 11 августа, 2021, 04:42 — ИА Регнум. Социальная сеть TikTok удалила и заблокировала хештеги по теме так называемых групп смерти, «синего кита». Об этом Роскомнадзор уведомил Ассоциацию профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров, обратившуюся в ведомство с соответствующим запросом.

Мобильное приложение TikTok

На основании запроса ассоциации, из TikTok удалены 11 таких хештегов. Кроме того, Роскомнадзор добился блокировки ряда страниц, имеющих признаки размещённого на них запрещенного суициального контента.

«На основании ряда решений Роспотребнадзора интернет-страницы социальных сетей TikTok и Instagram, приведенные в вашем письме, были внесены в Единый реестр запрещенной информации», — цитируют «Известия» документ.

В пресс-службе регулятора, в свою очередь, отметили, что работа по выявлению «групп смерти» ведётся в России с февраля 2017 года. За это время российском сегменте интернета выявлено и удалено более 10 тыс. различных страниц.

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