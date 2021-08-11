Якутск, 11 августа, 2021, 04:59 — ИА Регнум. В этом году удалось не допустить перехода огня с горящих лесов на 46 сёл Якутии. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке, которое 10 августа провёл полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Firecorps.org Лесной пожар

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«При таком количестве лесных пожаров, без преувеличения благодаря самоотверженному труду лесопожарных формирований, МЧС России, Министерства обороны, местного населения удалось не допустить перехода огня к 46 населенным пунктам в 16-ти районах», — сказал глава республики.

Также было уточнён урон селу Бясь-Кюель Горного района Якутии, куда огонь горящих лесов всё-таки проник. Там сгорели 39 домов и 58 хозяйственных построек (бани, коровники, гаражи). Дети погорельцев (18 человек) отправлены в лагерь «Орлёнок» в городе Анапа, семь пожилых людей — в республиканский социально-оздоровительный центр комплексной реабилитации инвалидов в Якутске.

Как сообщало ИА REGNUM, якутянам, потерявшим жильё из-за лесных пожаров, построят новые дома за счёт республики.