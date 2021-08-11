Ольгинский район, Приморский край, 11 августа, 2021, 04:53 — ИА Регнум. В посёлке Ольга произошло задымление в одном из кабинетов поликлиники, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по Приморью.

Компьютер

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Происшествие случилось 11 августа утром. Прибывшие на вызов пожарные установили, что в одном из помещений произошло короткое замыкание компьютера. Рабочий день в поликлинике ещё не начался, эвакуация не проводилась.

Благодаря оперативным действиям пожарных, удалось не допустить распространение огня на большую площадь.

В результате происшествия никто не пострадал. Общая площадь пожара составила 1 кв. метр.

«После проветривания кабинета, поликлиника вернулась к нормальному графику работы. На тушении были задействованы четыре человека и две единицы техники» — добавили в МЧС.

Как сообщало ИА REGNUM, в Саратове тушили многострадальный цирк, купол которого загорелся 10 августа после нескольких лет реставрации.