Якутск, 11 августа, 2021, 04:50 — ИА Регнум. В Якутии леса горят в 1,5 раза чаще, чем в прошлом году. Если в 2020-ом в республике было зафиксировано 324 пожара, то в этом — уже 423. Такие цифры были приведены на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке, которое 10 августа провёл полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

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Площадь возгораний по сравнению с прошлым годом возросла в 11 раз, с 82,8 тыс. га до 1,3 млн. га. Причиной такой ситуации названы очень жаркая погода в республике в июле и год, почти самый скудный за полвека на осадки. По словам главы Якутии Айсена Николаева, пик лесных пожаров на территории республики был достигнут 13 июля, когда леса горели одновременно в 324-ех местах. Сейчас их число сократилось практически в два раза — до 178-ми.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки с 9 по 10 августа в Якутии найдено 28 новых возгораний, их площадь — 10 тыс. га.