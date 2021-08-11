Караганда, Казахстан, 11 августа, 2021, 04:23 — ИА Регнум. Карагандинский фармацевтический комплекс (КФК, Казахстан) выпустил за полгода более 5,1 млн доз вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщили 11 августа в пресс-службе предприятия.

Цитата из вмдео на YouTube Вакцина «Спутник V»

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Производство препарата на казахстанском предприятии началось в феврале 2021 года, в том же месяце, когда и вакцинация населения.

«За короткий промежуток времени мы организовали холодовую цепь для хранения и перевозки вакцины при температуре минус 18 градусов по Цельсию. Нами были проведены необходимые работы по валидации процесса и квалификация необходимого для работы оборудования», — сообщили ТАСС в фармацевтическом комплексе.

До конца текущего года КФК планирует изготовить еще 2 млн доз препарата.

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Как сообщало ИА REGNUM, в апреле вакциной «Спутник V» привился президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, в июне — первый глава государства Нурсултан Назарбаев. Российский препарат одобрен и зарегистрирован Министерством здравоохранения Казахстана.