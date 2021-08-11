Петропавловск-Камчатский, 11 августа, 2021, 04:16 — ИА Регнум. Суд Петропавловска-Камчатского 11 августа избрал меру пресечения в отношении депутата Законодательного собрания Камчатки Игоря Редькина.

Иван Шилов ИА REGNUM Арест

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Сознавшийся в убийстве депутат проведёт под домашним арестом два месяца, пишет ИА «Кам 24».

Как сообщало ИА REGNUM, депутат Законодательного собрания Камчатки от «Единой России» Игорь Редькин сознался в непреднамеренном убийстве мужчины. Он отправился на свалку с оружием и хотел отпугнуть медведя. В темноте он выстрелил, как ему показалось, в медведя. Позже выяснилось, что в больнице от огнестрельного ранения, полученного на свалке, скончался 30-летний местный житель.

За 2020 год Редькин задекларировал доход в сумме более 314 млн рублей, а его супруга официально заработала 400 млн рублей.