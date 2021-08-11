Красноярск, 11 августа, 2021, 04:14 — ИА Регнум. В среду, 11 август, в Красноярске будет переменная облачность, небольшой дождь, мгла, температура воздуха +24… +26 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

NASA Earth Observatory Дым от лесных пожаров

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В 07:50 на Театральной площади было +17 °C.

Ночью с 11 на 12 августа ожидается до +15… +17 °C, облачно с прояснениями, временами дождь.

Скорость юго-восточного ветра 4−9 м/с. Давление — 731 мм рт. ст.

В четверг, 12 августа, в Красноярске до +22… +25 °C днём и +14… +16 °C ночью, облачно, небольшой кратковременный дождь.

В пятницу, 13 августа, в Красноярске ожидается до +22… +26 °C днём. Ночью — до +14…+16 °C. Облачно, дождь.

С 17:00 10 августа до 19:00 11 августа на территории Красноярска сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Действует режим неблагоприятных метеорологических условий (НМУ) первой степени опасности.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 11 августа в Туруханском районе, в Эвенкийском муниципальном районе (МР), в центральных и южных районах Красноярского края сохранится мгла. На западе центральных и в южных районах Красноярского края местами сильные дожди, грозы.

В Эвенкийском МР сохраняется высокая пожарная опасность IV класса.

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