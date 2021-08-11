Солнечногорск, Московская область, 11 августа, 2021, 04:01 — ИА Регнум. Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил, что число срочников в российской армии увеличивать нецелесообразно. Об этом он сказал 10 августа, выступая на молодежном форуме «Территория смыслов».

Иван Шилов ИА REGNUM Российская армия

«Когда меня спрашивают о том, предполагаете ли вы увеличить количество призывников на военную службу, я говорю, что в этом особого смысла сегодня нет», — сказал глава Минобороны РФ.

По его словам, сроки службы солдат также нет смысла увеличивать из-за длительности подготовки по современным военным специальностям.

«Армия должна быть профессиональной, но при этом очень и очень сильной духом», — сказал Шойгу.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта 2021 года президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в армию 134 650 человек в возрасте от 18 до 27 лет. Весной прошлого года на военную службу в России также призвали 135 тыс. человек.