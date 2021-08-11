Москва, 11 августа, 2021, 03:59 — ИА Регнум. Министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев отстранил от должностей сразу трёх генералов МВД. Депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн («Единая Россия») связал кадровые перестановки с недавним задержанием начальника УМВД по Камчатскому краю Михаила Киселёва, которого обвиняют в получении взятки.

Эмблема МВД

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«В МВД — решили «завернуть гайки», — написал депутат 10 августа в своём телеграм-канале.

Так, от должности отстранёны заместитель начальника ГУМВД Москвы генерал-лейтенант Андрей Понорец, начальник УМВД ЮЗАО Москвы генерал-майор полиции Юрий Демин, заместитель начальника департамента госслужбы и кадров (ДГСК) МВД генерал-майор Виталий Краснов.

По сведениям Хинштейна, Понорец и Демин в 2017 году поручились за Киселёва при его включении в федеральный кадровый резерв.

«Правда, непонятно, только ли эти генералы несут ответственность за продвижение Киселёва?» — отметил депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев во вторник, 3 августа, представил личному составу УМВД по Камчатке нового начальника. На эту должность указом президента РФ Владимира Путина назначен Иван Кокухин.