Владивосток, 11 августа, 2021, 04:00 — ИА Регнум. Во Владивостоке в 2022 году сделают пять площадок для выгула и тренировок собак, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в городской мэрии 11 августа.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM В парке

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"Предусмотрена разработка отдельной программы по дог-паркам — это небольшое помещение для собак, с разными приспособлениями для тренировки. Считаю, что Владивосток точно может это сделать», — сказал на одной из встреч с трудовыми коллективами губернатор Олег Кожемяко.

Мэр Константин Шестаков уточнил, что в городе уже приступили к данной работе.

«Первая площадка для выгула обустроена в сквере на улице Русской. Конечно, такие площадки должны быть расположены во всех районах города. На будущий год запланировано строительство еще пяти»,— добавил Шестаков.

Предполагается, что это будут типовые дог-парки.

Как сообщало ИА REGNUM, Олег Кожемяко ещё в апреле 2021 года поручил главам городов и районов оборудовать места для выгула собак во всех населенных пунктах.