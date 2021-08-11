Владивосток, 11 августа, 2021, 03:46 — ИА Регнум. В Приморье выдано уже 19 114 земельных участков по программе «Дальневосточный гектар». Особенно популярностью пользуются Надеждинский и Шкотовский районы, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 11 августа в пресс-службе правительства региона.

Надальнийвосток.рф Дальневосточный гектар

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За время реализации программы принято более 65 тыс. заявлений от граждан — это 35,8% от общего количества заявлений на всей территории Дальнего Востока.

Приблизительно 80% получателей гектара в Приморье — жители региона. Большая часть земельных участков используется для жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства и сельскохозяйственной деятельности.

Выдача бесплатной земли на Дальнем Востоке началась с 2016 года. В Приморье в собственность уже передано девять земельных участков, из которых пять — досрочно. Заявлений о предоставлении второго гектара в уполномоченные органы края пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа в России вступил в силу закон, позволяющий получить второй «дальневосточный гектар».