Москва, , 03:42 — REGNUM Белоруссии ничего не мешает признать Крым российским, заявил заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа («Справедливая Россия»). Об этом 11 августа сообщает РБК.

Депутат назвал заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко относительно Крыма «немного некрасивым», поскольку тот понимает, что ряд крупных компаний не работают в Крыму из-за угрозы введения санкций.

«Это (введение санкций — ред.) бы приносило еще больший урон нашим гражданам. Это не означает, что они не патриоты», — сказал Чепа.

По его словам, Будапештский меморандум также не влияет на признание Белоруссией российского статуса Крыма.

«Будапештский меморандум абсолютно не мешает Лукашенко официально признать Крым. Он прекрасно понимает, что происходило на Украине, то же самое происходило в Белоруссии: потребовалась определенная защита белорусского народа», — объяснил депутат.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что признает Крым российским, когда «последний олигарх России начнет поставлять туда продукцию». При этом он упомянул обязательство по Будапештскому меморандуму (о гарантиях безопасности для Украины в связи с её присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия) как условие, мешающее признать статус Крыма сейчас.

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