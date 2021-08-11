Анадырь, 11 августа, 2021, 03:32 — ИА Регнум. Чукотка представит свою экспозицию под названием «Чукотка — граница между человеком и Арктикой» на выставке «Улица Дальнего Востока», которая пройдет в рамках VI Восточного экономического форума в сентябре, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сайт полпредства президента РФ в ДФО.

Александр Куцкий Чукотка. Езда на собаках

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«В последние годы Чукотка активно развивается. Она стала местом реализации масштабных проектов. Среди них — атомная электростанция, не имеющая аналогов в мире, освоение Баимской рудной зоны, которое фактически преобразует экономику Чукотки, и другие. Выставка «Улица Дальнего Востока» даст возможность почувствовать красоту природы округа, ознакомиться с возможностями путешествия в Арктику, а предприниматели получат информацию о возможностях инвестирования в регион», — считает полномочный представитель президента Юрий Трутнев.

Основная идея павильона Чукотского автономного округа — показать синергию человеческого капитала и природы Арктики, передать масштаб и уникальность природных ресурсов региона. На территории экспозиции разместят павильон, сцену, экобар, маяк Дежнева и арт-объект «Северное сияние».

Интерьер павильона визуально и стилистически будет разделен на две части: льды Арктики и зеленая флора Чукотки. Смысловым наполнением станут такие направления, как туризм, предпринимательство, промышленность, инвестиции и культура.

В павильоне будет интерактивная дверь в Чукотку, на которой можно будет выбрать туристическую точку и посмотреть видеоролик об этом месте.

Как сообщало ИА REGNUM, Магаданская область подготовила павильон для участия на выставке «Улица Дальнего Востока» в дни проведения в Приморье Восточного экономического форума-2021.