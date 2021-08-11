Москва, 11 августа, 2021, 03:17 — ИА Регнум. Сложная паводковая обстановка сохранится на Дальнем Востоке до сентября. Специалисты Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды спрогнозировали прохождение гребня паводка на Амуре, дожди и сильные ливни, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу Минвостокразвития.

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Прогноз опасных явлений был озвучен 10 августа на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, которое провёл заместитель председателя правительства Юрий Трутнев.

Гребень паводка с повышением уровня воды выше опасных отметок достигнет Еврейской АО во второй декаде августа, Хабаровского края — во второй-третьей декадах августа.

Также в конце первой декады августа ожидается повышение уровня воды в реке Зея Амурской области, со смещением паводка с реки Селемджа.

«В августе-сентябре сохранится повышенная активность формирования тайфунов с выходом на юг Дальневосточного федерального округа. Поэтому на юге округа в этот период не исключены продолжительные интенсивные дожди и ливни. По предварительной оценке, на реках юга округа (Забайкальский, Приморский и Хабаровский края, ЕАО, Амурская область) продолжится формирование высоких паводков, особенно в бассейнах рек Уссури, оз. Ханка и Амур», — отметили специалисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в четырёх регионах Дальнего Востока, которые попали в зону амурского паводка, затопило уже 145 населённых пунктов. В Приамурье, Забайкалье, Хабаровском крае и Еврейской АО повреждены водой более трёх тысяч жилых домов.