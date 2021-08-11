Лиссабон, 11 августа, 2021, 03:17 — ИА Регнум. Московский «Спартак» потерпел поражение от португальской «Бенфики» со счётом 0:2, завершив, таким образом, выступление в Лиге чемпионов УЕФА.

Kieran Lynam Матч Лиги чемпионов УЕФА

Встреча проходила в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». На 58-й минуте ворота «Спартака» поразил Жоау Мариу. В компенсированное ко второму тайму время, на 90-й минуте, мяч отскочил от защитника «Спартака» Самюэля Жиго в ворота московского клуба.

Первая встреча на Лиге чемпионов также завершилась победой «Бенфики» со счётом 2:0.

Таким образом, в групповой стадии Лиги чемпионов из российских команд остался только петербургский «Зенит». «Спартак» выступит на групповом этапе Лиги Европы.