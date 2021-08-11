Солнечногорск, Московская область, 11 августа, 2021, 03:00 — ИА Регнум. Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что странам-участницам Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) следует быть готовыми к угрозам, исходящим из Афганистана. Об этом он сказал 10 августа, выступая на молодежном форуме «Территория смыслов».

Kremlin.ru Сергей Шойгу

«Для нас важно то, что граница с Узбекистаном и Таджикистаном также взята под контроль «Талибаном» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сказал глава Минобороны РФ. — Все пропускные пункты и те угрозы, которые исходили от Афганистана раньше, это наркотрафик, это проникновение террористов в нашу страну через Таджикистан, Киргизию, Узбекистан, и конечно, (угроз — ред.) от этого не становится меньше».

По его словам, для России важна готовность союзников по ОДКБ к такому развитию событий, поэтому в Москве предпринимают все необходимые усилия.

Шойгу добавил также, что вооруженным силам Таджикистана и Узбекистана следует быть готовыми к отражению возможных провокаций со стороны «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), несмотря на заявления лидеров этого движения не предпринимать таких попыток.

Ранее Сергей Шойгу сообщал, что попытки США укрепиться в Туркестане после вывода из Афганистана контингентов НАТО только усилят нестабильность в регионе.