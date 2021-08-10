Москва, 11 августа, 2021, 02:59 — ИА Регнум. В четырёх регионах Дальнего Востока, которые попали в зону амурского паводка, затопило уже 145 населённых пунктов. В Приамурье, Забайкалье, Хабаровском крае и Еврейской АО повреждены водой более трёх тысяч жилых домов, сводные по ДФО цифры были озвучены 10 августа на заседании правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС на Дальнем Востоке, которое провёл заместитель председателя правительства Юрий Трутнев.

Черкасский Андрей ИА REGNUM Паводок

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«Наша с вами задача с учётом распространения паводков и пожаров в короткие сроки и в полном объёме помочь пострадавшим людям. Необходимо изменить действующие правила, чтобы ускорить восстановление инфраструктуры, быстрее помогать людям. Нужно минимизировать последствия чрезвычайных ситуаций для граждан и объектов экономики», — сказал Трутнев.

Затопленным оказались 8,9 тыс. приусадебных и дачных участков. Пострадали 160 социальных объектов.

Большая вода повредила более 950 км автомобильных дорог, 102 моста, 7 участков железнодорожного полотна.

В результате наводнения на Дальнем Востоке уже признаны пострадавшими 24 тыс. человек, а более одной тысячи жилых помещений — непригодными для проживания, ещё почти две тысячи — требуют ремонта.

Пострадавшим от паводка выплачивается единовременная выплата из федерального бюджете в размере 10 тыс. рублей. Те, кто потерял имущество первой необходимости получат по 50 тыс. рублей, лишился жилья — по 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин сделал ряд распоряжений в связи с сильными лесными пожарами в Якутии. Глава государства поручил обеспечить республику средствами для тушения лесов и помощью в виде сотрудников МЧС и техники.