Москва, 11 августа, 2021, 02:02 — ИА Регнум. Посол Гульнара-Клара Самат пригласила на переговоры в посольство Киргизии депутата Государственной думы России Владимира Жириновского и других членов ЛДПР, устроивших митинг возле здания киргизского диппредставительства в Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Жириновский

В ходе встречи они обсудили недавно произошедшее в столице Киргизии нападение на работницу развлекательного центра посетителя, которому не понравилось, что она заговорила с ним на русском языке.

Посол отметила то, что подобного рода «проявления и провокации имеют место быть в любой стране, и в данном случае произошедшее рассматривается как инцидент на бытовом уровне».

Как сообщает посольсто Киргизии в России, «участники встречи сошлись во мнении, что такая ситуация может быть использована лицами, которые заинтересованы в дестабилизации двусторонних отношений, а потому подобные инциденты не могут служить основанием для ухудшения отношений между Россией и Киргизией».

Читайте также: Напавшему в Бишкеке на русскоговорящую девушку закрыли въезд в Россию

Киргизский дипломат акцентировала внимание на том, что русский язык в Киргизии является официальным языком, который служит языком общения среди всех населяющих республику национальностей и культурным языком общения стран СНГ.

Также посол сообщила Владимиру Жириновскому о киргизско-российском форуме «Новые вызовы и возможности для бизнес-партнерства в ЕАЭС», который должен будет пройти 19 августа в городе Чолпон-Ате на побережье озера Иссык-Куль.

Лидер Либерально-демократической партии России проявил интерес к предстоящему мероприятию и предложил представителям ЛДПР, участвовавшим во встрече, посетить Киргизию для ознакомления с потенциалом торгово-экспортной, сельскохозяйственной и туристической сфер республики.

Также Жириновский предложил возобновить проведение Иссык-Кульского форума имени Айтматова для развития культурного сотрудничества между странами Туркестанского региона и России.

Читайте также: Жириновский потребовал прекратить экономические отношения с Киргизией

Отметим, что в сообщении посольства Киргизии в России никак не упоминается тот факт, что в Киргизии Владимир Жириновский является персоной нон грата. Въезд в страну главе ЛДПР запретили «за недружественные заявления в адрес республики». В 2013 году политик заявил, что жители Киргизии в ответ на списание внешнего долга перед Россией (около $500 млн) должны подарить России озеро Иссык-Куль.