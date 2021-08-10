Бишкек, 11 августа, 2021, 01:53 — ИА Регнум. Министерство образования и науки Киргизии прокомментировало слухи о том, что в новом учебном году в школы республики перестанут пускать детей, если их родители не привьются от коронавируса.

Edu.gov.kg Школа. Киргизия

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Некоторые пользователи соцсетей отмечали, что якобы даже имеется соответствующее постановление правительства республики.

Министерство образования и науки Киргизии выступило с официальным опровержением этих слухов.

В ведомстве подчеркивают, что подобного приказа минобразования не издавало и не намерено принуждать родителей школьников вакцинироваться от коронавирусной инфекции в обязательном порядке.

«Среди населения идут только разъяснительные работы о важности вакцинации для защиты от заболевания. Сейчас идет разбирательство по поводу данной информации. После в отношении виновных будут приняты меры», — резюмировали в минобразования.