Приштина, Сербия, 11 августа, 2021, 03:12 — ИА Регнум. Президент Косово Вьоса Османи 10 августа заявила, то Косово предлагает поддержку странам региона, страдающим от пожаров.

President-ksgov.net Вьоса Османи

На своей странице в социальной сети Twitter Османи назвала «душераздирающими» виды из Албании, Северной Македонии и Греции и выразила готовность помочь «друзьям и партнерам».

Вечером 9 августа части Сил безопасности Косово приступили к тушению пожаров в Албании. В Албании, Северной Македонии и Греции ситуацию с пожарами до сих пор не удается полностью взять под контроль. Огонь распространяется по иссушенным засухой территориям сильными порывами ветра и уже выжег миллион гектаров земли.