Приштина, , 07:30 — REGNUM Политики сепаратистского Косово и Албании должны забыть про взаимное соперничество и начать согласовывать все политические действия, так как «поддержка Албании Косово более чем необходима». Об этом заявил лидер партии «Альянс для нового Косово» Беджет Пацоли 10 августа.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

«Я верю, что лидеры государств под влиянием взаимного соперничества не должны предпринимать какие-либо действия, которые могли бы навредить Косово, особенно сейчас, когда оно находится на «большом перепутье». Соперничество между политическими лидерами Косово и Албании было бы пагубным для Косово, но не для Албании, так как ее положение более сильное, чем положение Косово, начав с того, что Албания является государством «де-факто» и «де-юре», состоит во всех мировых организациях и ее признает весь мир», — написал Пацоли на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, что ранее премьер-министр Албании Эди Рама опубликовал в «Фейсбуке» пост с критикой в адрес косовского руководства. По его мнению, нежелание Приштины присоединиться к инициативе Open Balkan является большой ошибкой.