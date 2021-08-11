Приштина, Сербия, 11 августа, 2021, 07:30 — ИА Регнум. Политики сепаратистского Косово и Албании должны забыть про взаимное соперничество и начать согласовывать все политические действия, так как «поддержка Албании Косово более чем необходима». Об этом заявил лидер партии «Альянс для нового Косово» Беджет Пацоли 10 августа.

Иван Шилов ИА REGNUM Косово

«Я верю, что лидеры государств под влиянием взаимного соперничества не должны предпринимать какие-либо действия, которые могли бы навредить Косово, особенно сейчас, когда оно находится на «большом перепутье». Соперничество между политическими лидерами Косово и Албании было бы пагубным для Косово, но не для Албании, так как ее положение более сильное, чем положение Косово, начав с того, что Албания является государством «де-факто» и «де-юре», состоит во всех мировых организациях и ее признает весь мир», — написал Пацоли на своей странице в «Фейсбуке».

Напомним, что ранее премьер-министр Албании Эди Рама опубликовал в «Фейсбуке» пост с критикой в адрес косовского руководства. По его мнению, нежелание Приштины присоединиться к инициативе Open Balkan является большой ошибкой.