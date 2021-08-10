Вологда, 11 августа, 2021, 00:05 — ИА Регнум. В Вологодской области с признаками насильственной смерти обнаружено тело предпринимателя Александра Лешукова, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СУ СКР.

Akhilesh Ravishankar Кулак

Бизнесмен пропал в начале июля. Накануне его тело было обнаружено в реке Тошна в Вологодском районе. По версии следствия, бизнесмена сначала похитили, а затем убили.

«Сейчас у следствия как минимум трое подозреваемых. Все они входили в ближайшее окружение бизнесмена и были его коллегами. Двое уже находятся под арестом. Третий подозреваемый — также известный и имевший проблемы с законом коммерсант — в настоящее время находится в бегах. Возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека и убийство», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

По данным СМИ, 35-летний Лешуков занимался строительным бизнесом.