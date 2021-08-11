Москва, 11 августа, 2021, 09:20 — ИА Регнум. Власти Москвы поддержат российских финалистов двух международных гастрономических конкурсов. Об этом 11 августа заявила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

(сс) Kārlis Dambrāns Повар

Речь идет о международном кулинарном состязании Bocuse d’Or и кубке мира по кондитерскому искусству Coupe du Monde de la Pâtisserie. Заключительные этапы обоих конкурсов пройдут осенью 2021 года во французском Лионе в рамках выставки гостиничного и ресторанного дела Sirha.

«Команда российских кондитеров выступит 24 сентября, а шеф-поваров — 26 сентября. Город поддержит их участие. Выход в финальную часть сразу двух этих конкурсов — уже большое достижение и признание мастерства наших соотечественников. Добиваясь успеха на международном уровне, они продвигают Москву и всю Россию как центры мировой гастрономии, заслуживающие самого пристального внимания», — сказала Сергунина.