Нью-Йорк, США, 10 августа, 2021, 23:56 — ИА Регнум. Американский мультиинструменталист Sufjan Stevens, преимущественно выступающий в жанрах инди-фолк, инди-рок и электроника, поделился еще парой совместных песен с Angelo De Augustine с их предстоящего альбома «A Beginner's Mind». В сеть были выложены композиции «Fictional California» и «Back to Oz», сообщают артисты в своих социальных сетях. Клип на вторую песню доступен для просмотра на официальном ютубу-канале Sufjan Stevens.

Музыка

«Анджело в основном известен своими тонкими домашними записями; его музыка тихая и исповедальная. Поэтому для «Back To Oz» мы решили выбрать что-нибудь более яркое. В песне есть веселый гитарный ритм, поэтому мы добавили в нее немного баса и барабанов, а Анджело даже записал свое первое соло на электрогитаре. Это грустная песня — в основном о разочаровании, — но в ней тоже есть своя атмосфера вечеринки», — рассказал Sufjan Stevens о создании нового материала.

«A Beginner's Mind» выйдет 24 сентября на лейбле Asthmatic Kitty Records. Ранее Stevens и De Augustine выпустили синглы «Reach Out» и «Olympus».