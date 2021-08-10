Москва, 10 августа, 2021, 23:55 — ИА Регнум. Министерство спорта России изучает все мнения по вопросу возвращения пива на стадионы, на текущий момент никаких решений на этот счёт не принято. Об этом заявили 10 августа в пресс-службе ведомства.

Цитата из х/ф «Не может быть». Реж. Леонид Гайдай. 1975. СССР «Губит людей не пиво...»

В комментарии отмечается, что вопрос снятия запрета на розничную продажу пива на стадионах «имеет продолжительную историю и обсуждается достаточно давно».

«Минспорт изучает мнения заинтересованных спортивных федераций, профессиональных спортивных лиг и общественников. На сегодняшний день решения о снятии запрета не принято», — сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Государственной думе с конца 2019 года рассматривается проект закона о снятии запрета на розничную продажу пива при проведении официальных соревнований по футболу, за исключением детско-юношеских спортивных мероприятий.

Авторы инициативы, депутаты от ЛДПР, полагают, что ослабление ограничений позволит увеличить посещаемость стадионов и направить дополнительные средства на финансирование спорта. Пока законопроект одобрен лишь в первом чтении.