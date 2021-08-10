Скопье, 10 августа 2021, 23:59 — REGNUM Утром 11 августа участие в борьбе с огнем в Северной Македонии примет вертолет из Черногории Bell 412 с четырьмя членами экипажа.
Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Mаqedoni, решение об отправке вертолета принял совет по обороне и безопасности Черногории после запроса министра обороны Оливеры Иньяц.
Отправку вертолета будет осуществлять координирующий центр НАТО по кризисному реагированию EADRCC.
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