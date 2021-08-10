История вопроса

Лето 2021 года запомнится многочисленными лесными пожарами на Балканах. Их причиной стали высокие температуры - столбик термометра неделями держался выше отметки в 35 градусов Цельсия. Любой открытый огонь, возникший в результате человеческих действий - поджега сушняка, аварий - повреждения проводов - и по другим причинам, легко распространялся, чему, вдобавок, способствовали сильные ветра.

Пожары особенно интенсивны в Греции, Албании, Косово, Северной Македонии и Болгарии. Борьба с огнем ведется с привлечением армии, авиации и при активном международном сотрудничестве. Огонь добрался до жилых районов, проводится эвакуация населения.