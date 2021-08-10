Белград, 10 августа, 2021, 23:49 — ИА Регнум. Любая договоренность между Белградом и Приштиной потребует компромисса с обеих сторон. Об этом заявил посол США в Сербии Энтони Годфри 10 августа.

U.S. Department of State Энтони Годфри

По словам американского дипломата, диалог Белграда и Приштины продолжается уже 10 лет, и в последнее время кажется, что стороны все больше отдаляются от компромиссного решения. В июне этого года президент Сербии Александр Вучич и премьер-министр Косово Альбин Курти впервые встретились для того, чтобы обсудить нормализацию отношений между Белградом и Приштиной, но единственным результатом этих переговоров стала договоренность о том, что они должны продолжаться, напомнил Годфри.

Посол США в Сербии отметил, что Вашингтон весьма недоволен низкой эффективностью диалога Белграда и Приштины.

«Мы все согласны, что должен существовать продуктивный диалог между Белградом и Приштиной, и что нельзя, чтобы его участники приезжали на встречи со своими требованиями, но при этом не были готовы к компромиссу. Любая договоренность между Белградом и Приштиной потребует компромисса от обеих сторон», — заявил Годфри порталу 021.rs.

Напомним, что Курти настаивает на признании Косово со стороны Сербии. Президент Вучич, в свою очередь, настаивает на том, что Приштина должна сформировать Сообщество сербских муниципалитетов, что она обязалась сделать еще в 2013 году, подписав Брюссельское соглашение, но до сих пор не реализовала это обязательство.