Скопье, 11 августа, 2021, 02:38 — ИА Регнум. В министерстве здравоохранения Северной Македонии 10 августа сообщили о том, что в столице, Скопье, открыли четыре новых пункта вакцинации от коронавируса.

vesnamarkovska Тетово. Македония

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, новые пункты открыли в связи с возросшим (видимо, после введения ограничений для непривитых) интересом к вакцинации.

Теперь вакцинироваться можно будет около Драчевской поликлиники «Бит пазар», в Хасанбеге и на улице Джорче Петрова.

В распоряжении министерства здравоохранения находятся 400 тысяч доз вакцины от коронавируса, из них 70 тысяч — Pfizer, 50 тысяч — Astra Zeneca и 80 тысяч — производства компании Sinovac.