Москва, 10 августа, 2021, 23:37 — ИА Регнум. Украинская рок-группа «Нервы» объявила новую дату проведения своего масштабного сольного концерта на одной из крупнейших площадок Москвы. Пресс-служба арены «Мегаспорт» на официальном сайте сообщила, что украинская группа выступит на сцене 16-тысячной арены 10 октября.

Дарья Драй ИА REGNUM Рок-концерт

Изначально выступление было запланировано на 3 июля 2021 года, но из-за коронавирусных мер мероприятие пришлось отложить. «Нервы» смогут представить новую концертную всвязи с выходом седьмого студийного альбома под названием «7» в апреле этого года. Новая пластинка включила в себя 21 трек.

Ранее группа «Нервы» выпустила клип на песню «Я собираюсь в путь», в котором передала атмосферу своей концертной жизни.