Скопье, 11 августа, 2021, 02:55 — ИА Регнум. Македонские педагоги негативно восприняли решение министерства образования об отмене печатных дневников в начальной и средней школе в новом учебном году.

Mos.ru Дистанционное обучение

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, лига албанских работников образования и гражданская инициатива «Непременно нужны учеба и книга» выразили опасение, что отмена печатных дневников может стать поводом для манипуляций и потери данных. Педагоги отметили, что введение онлайн-образования в стране не дало положительных результатов, но причинило серьезный ущерб ученикам и учебному процессу.

Электронные дневники использовались и раньше, наряду с печатными, однако педагоги считали их обременительными.

В бюро по развитию образования назвали отмену бумажных дневников сокращением нагрузки для работников образования.