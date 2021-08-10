Афины , 10 августа, 2021, 23:35 — ИА Регнум. В министерстве иностранных дел Северной Македонии 10 августа сообщили о том, что 38 из 39 македонских туристов были эвакуированы с острова Эвбея. Остров объят пламенем.

Google maps Эвбея, Греция (справа, выделена красным)

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, единственный оставшийся на острове турист находится на юге, где нет огня.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что число активных очагов распространения огня в Греции близится к семиста.

Эвбея — второй по величине остров в Греции, уступающий размерами только Криту.