Вашингтон, 10 августа, 2021, 23:33 — ИА Регнум. Решение губернатора штата Нью-Йорк Эндрю Куомо уйти в отставку на фоне секс-скандала достойно уважения, сообщил 10 августа журналистам американский президент Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM Байден

Байден «Я уважаю решение губернатора, и я уважаю решение, которое он принял».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Куомо под давлением обвинений в домогательствах, которые выдвинули 11 женщин, объявил о своей отставке. Он отметил, что никогда не пытался кого-то оскорбить.