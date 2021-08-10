Киев, 10 августа, 2021, 23:37 — ИА Регнум. Пользователи Сети заподозрили украинскую певицу Светлану Лободу в плагиате. Об этом 10 августа пишет издание Peopletalk.

Daniel Kruczynski Светлана Лобода

Как отмечает издание, фанаты певицы заметили сходство её недавно выпущенной песни Allo с хитом «Грустный дэнс» дуэта Artik & Asti. Особенно, по мнению зрителей, похожи вступительные части песен.

«Начало прям «Грустный дэнс», — прокомментировал Илья Беликов.

«Музыка прямо как у Artik & Asti, не заметили? Им музыку один и тот же чел сделал что ли?» — спрашивает YouTube-пользовательSayash Zhenissov

«Как Артик и Асти! Ничего особенного», — считает YouTube-пользователь Юлия Андреева.

Ранее в плагиате Светлану Лободу обвинил певец Филипп Киркоров. Артист считает, что она «ворует номера других артистов», а именно американской певицы Бейонсе.