Ханты-Мансийск, 10 августа, 2021, 23:21 — ИА Регнум. В Югре управление туризма ХМАО возглавила основательница «Парка сказов» в Екатеринбурге Наталья Ларионова. Об этом она сообщила в своём Instagram — аккаунте.

Пресс-служба Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Наталья Ларионова

«Югра — край очень самобытный, яркий и интересный! Надеюсь, что мой опыт развития внутреннего, детского, событийного туризма найдёт должное применение на новом месте. А компетенции предпринимателя и общественного деятеля в сфере туризма помогут вдохновить турбизнес Югры на новые свершения», — отметила Ларионова.

Отметим, что Наталья Ларионова с новым назначением не только покидает Свердловскую область, но и досрочно сложила полномочия депутата думы Арамиля, а также обязанности президента Уральского союза туриндустрии.