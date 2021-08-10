Вильнюс, 10 августа 2021, 23:21 — REGNUM Расследование в связи с беспорядками, которые возникли вечером 10 августа у здания Сейма Литвы, начали правоохранительные органы, сообщил журналистам генеральный комиссар литовской полиции Ренатас Пожела.
По словам Пожелы, организаторам беспорядков грозит суровое наказание. Он пояснил, что сначала протесты находились под контролем и должны были в пять часов вечера завершиться.
Но ушли по домам только некоторые, многие остались у здания и включились в беспорядки, не давая депутатам Сейма выйти. Полиция вынуждена была реагировать.
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