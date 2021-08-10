Вильнюс, , 23:21 — REGNUM Расследование в связи с беспорядками, которые возникли вечером 10 августа у здания Сейма Литвы, начали правоохранительные органы, сообщил журналистам генеральный комиссар литовской полиции Ренатас Пожела.

Здание Сейма Литвы Lrs.lt

По словам Пожелы, организаторам беспорядков грозит суровое наказание. Он пояснил, что сначала протесты находились под контролем и должны были в пять часов вечера завершиться.

Но ушли по домам только некоторые, многие остались у здания и включились в беспорядки, не давая депутатам Сейма выйти. Полиция вынуждена была реагировать.

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