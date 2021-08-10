Москва, 10 августа, 2021, 23:36 — ИА Регнум. Певица и телеведущая Ольга Бузова прокомментировала слова актёра Сергея Безрукова о современном театре. Об этом 10 августа пишет издание Peopletalk.

(сс) Okras Ольга Бузова

«Знаю, что любимый мною актер Сергей Безруков высказался, мол, хорошо, что Станиславский до этого не дожил. Но ведь Сергей даже не видел меня на сцене!» — отмечает певица. «Против меня организовали настоящую травлю. И ладно диванные критики… но когда я слышу негативные отзывы со стороны коллег, которые даже не видели меня в спектакле, я расстраиваюсь», — призналась Бузова.

Ранее Сергей Безруков, не называя имён, высказался: «Хорошо, что Константин Сергеевич Станиславский до этого не дожил». Пользователи Сети посчитали, что речь шла об участии Ольги Бузовой в постановке МХАТ.