Вашингтон, 10 августа, 2021, 23:36 — ИА Регнум. Режиссёр Квентин Тарантино рассказал о детской обиде на свою мать в одном из последних интервью. Об этом сообщает издание Peopletalk.

Jeff Balke Квентин Тарантино

По словам режиссёра, в школьные годы он писал сценарии вместо выполнения заданий, из-за чего на него жаловались преподаватели. Тогда мать Тарантино сказала сыну, что его «маленькая «писательская карьера» в кавычках… закончилась».

Из-за обиды Тарантино поклялся никогда не помогать матери финансово. «Хорошо, леди. Когда я стану успешным писателем, ты никогда не получишь ни цента от моего успеха», — подумал он.

Добавим, что, по признанию Квентина Тарантино, он до сих пор не помогает своей матери деньгами. На 2019 год состояние режиссёра оценивается в $120 млн.