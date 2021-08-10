Портленд, США, 10 августа, 2021, 23:07 — ИА Регнум. Три участника Chromatics объявили о распаде электро-поп-группы. Рут Раделет, Адам Миллер и Нейт Уокер подписали заявление, которым поделились в своих аккаунтах в инстаграме. «После долгого периода размышлений мы трое приняли трудное решение покончить с хроматикой», — говорится в заявлении. «Мы бы хотели поблагодарить всех наших поклонников и друзей, которых мы приобрели на этом пути — мы бесконечно благодарны вам за вашу любовь и поддержку».

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Хроматика образовалась в 2001 году в Портленде, штат Орегон. За 20-летнюю историю они выпустил более 10 альбомов, самым последним из которых стал прошлогодний «Faded Now». Примечательно, что группа дважды выпускала материала для телесериала «Твин Пикс: Возвращение». Судьба давно отложенного альбома Chromatics «Dear Tommy» остается неясной на фоне их раскола. Альбом был впервые анонсирован в 2014 году и с тех пор неоднократно терпел переносы. В 2017 году было сказано, что Джонни Джуэл уничтожил все копии записи. Однако группа успела поделиться рядом песен с альбома, в том числе «Just Like You» и «Shadow».

Весной прошлого года группа опубликовала новый трек-лист для «Dear Tommy». На альбоме должны были появиться другие версии ранее выпущенных «Just Like You», «Dear Tommy» и «Time Rider». Официальная дата релиза так и не была объявлена.