Алжир, 10 августа, 2021, 23:07 — ИА Регнум. Не менее 25 военнослужащих вооруженных сил Алжира погибли в ходе мероприятий по борьбе с лесными пожарами и в поисково-спасательных операциях на территории провинций Тизи-Узу и Беджайя, сообщает 10 августа Afrigatenews со ссылкой на алжирские власти.

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Стоит отметить, что ранее минобороны Алжира заявляло о 18 военнослужащих, погибших в борьбе с лесными пожарами.

Соболезнования семьям погибших уже выразил алжирский президент Абдельмаджид Теббун.

Кроме того, известно о гибели семерых гражданских в районах Алжира, охваченных природными пожарами, которые бушуют в провинциях Джиджель, Сетиф, Беджайя, Аннаба, Тебесса, Блида, Буира, Бумердес, Гельма и Хеншела.