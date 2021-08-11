11 августа 2021 | Время чтения 5 мин

Джозеф Тёрнер, , 00:06 — REGNUM В Нью-Йорке завершилась эпопея со скандалом вокруг губернатора Эндрю Куомо, которого обвинили в сексуальных домогательствах. Отрицавший обвинения 11 женщин политик в итоге сдался и подал в отставку после того, как сам президент США Джо Байден попросил его об этом, а коллеги из партии демократов пригрозили импичментом.

Эндрю Куомо. Карикатура DonkeyHotey

Куомо объявил об уходе 10 августа и его отстранение состоится в течение 14 дней. Но завидное место губернатора Нью-Йорка не будет долго пустовать, его займет Кэти Хочул.

Хочул станет первой женщиной-губернатором штата и унаследует место, на котором Куомо доминировал более десяти лет. Ей придется вступить в должность в то время, когда Нью-Йорк борется с новой волной пандемии коронавируса.

«Я согласна с решением губернатора Куомо уйти в отставку. Это правильно и в интересах жителей Нью-Йорка, — написала Хочул в Twitter во вторник днем, вскоре после объявления Куомо. — Как человек, который работал на всех уровнях власти и является следующим в линии преемственности, я готова стать 57-й губернатором штата Нью-Йорк».

Кэти Хочул NYS DEC

Американские пользователи Twitter бурно обсудили данную новость под соответствующим постом политика.

«Начните с изменения налоговых ставок. Нью-Йорк и остальная часть штата должны облагаться совершенно разными налогами. В остальном приятно видеть кого-то другого у руля», — приветствует @ticon0613.

«Пожалуйста, будьте добры. Запретите мандаты на вакцины и сделайте лучше для NY. Не будьте злой», — просит @ianbeglley.

«Ее муж работает в компании Delaware North. Компания, работающая за кулисами ради вакцинных паспортов, разве не была бы похожа на Delaware North? Я ничего не знаю об этой компании», — пишет @troylocklear.

«Надеюсь, что когда пыль уляжется, вы сможете сосредоточиться на строительстве нового стадиона в Баффало», — отмечает @backbone5.

«Важно быть реалистом. В штате Нью-Йорк может быть избран только демократ. Победа республиканца не исключена, но вероятность этого ничтожно мала», — отмечает @Cati_1204.

«Поздравляю вас, губернатор, с тем, что вы стали первой женщиной-губернатором Нью-Йорка!» — пишет @LizNYC66.

«Последние 2 человека были вынуждены покинуть свой пост из-за секс-скандалов. Спитцер и Куомо. Просто говорю… Возможно, было бы неплохо перейти к женщинам-губернаторам и мэрам в Нью-Йорке, сосредоточенным на текущей работе. Куомо и де Блазио одержимы властью, выступлениями на телевидении, знаменитостями и книжными сделками, а не работой, которая нужна сейчас», — считает @or_fade.

Эндрю Куомо Pat Arnow

«Между ними был Дэвид Патерсон, который ушел в отставку по другим причинам, но признался во внебрачной связи», — отвечает @_Nextravagant_.

«Интрижка по обоюдному согласию — это плохо, не то же самое, что сексуальные домогательства 11 сотрудниц (Куомо) или оплата услуг молодых проституток для сопровождения вас в рабочих поездках (Спитцер). Паттерсон принял ряд ключевых законов для жителей Нью-Йорка: финансовая помощь для учащихся старших классов, медицинское страхование до Obamacare, — объясняет @or_fade.

«Только не бросайте Куомо под автобус, помните, что когда-то вы были одной командой, работавшей вместе на благо всех жителей Нью-Йорка. Он отличный лидер, сохраняйте преданность», — призывает @mahawajsherif.

«Губернатор Куомо был моим спасательным кругом в разгар пандемии в прошлом году. Я всегда буду благодарен ему за это. Я рад, что он ушел добровольно», — отмечает @EVELYNLOMAX3.

«Я не уверен, что вы справитесь с Нью-Йорком. Я чувствовал себя в безопасности, потому что Куомо знал, как управлять этим городом. Такое всегда происходит перед выборами. Боже, помоги Нью-Йорку!» — просит @Shantelpole.

«Собираетесь ли вы требовать масок/вакцин для всех в вашем штате? Вы убедитесь, что все люди в вашем штате могут обеспечить детям онлайн-образование? Если нет, не стоит соглашаться на эту работу», — указывает @sam_the_kat.

«Во многих отношениях он был отличным губернатором для штата Нью-Йорк. Во многих отношениях он был очень плохим губернатором для города Нью-Йорка. Очень рад видеть вас в этой роли и надеюсь, что вы будете работать лучше для Нью-Йорка», — комментирует @dianeri5.

«Поздравляем и надеемся на сотрудничество с вами в качестве первой женщины-губернатора Нью-Йорка!» — пишет @mia_pearlman.

Карта округов штата Нью-Йорк André Koehne

«Я говорю вам спасибо, губернатор Куомо. За то, что вы остановили мировой кризис у наших дверей, вы отдали всё, что могли, каждый день и каждую ночь в течение года. За то, что спасли как можно больше людей. За то, что настаивали на тестировании, оборудовании больниц и медицинских вопросах. За то, что прикрывали нас», — вспоминает @MyOldFriend___.

«Бог в помощь новому губернатору! Пожалуйста, введите обязательное использование масок в школах Нью-Йорка и предложите возможности дистанционного обучения для детей, которые не могут быть привиты из-за возраста (как мой маленький мальчик)», — просит @kljoyceny.

«Вы готовились к этому моменту! Вы готовы к этому, и мы готовы поддержать вас. Давайте преодолеем разрыв между городом и деревней в Нью-Йорке. И давайте построим настоящую высокоскоростную железную дорогу между Монреалем, Торонто и крупными городами Нью-Йорка. Время пришло!» — призывает @ec0logical.

«Она решительно выступала против водительских прав для незарегистрированных иммигрантов, пока ей не понадобилась поддержка. Затем она предсказуемо изменила свою позицию по этому вопросу. Ужас. Пристегнитесь!» — напоминает @nicxk_nyc.

«Конечно, вы считаете, что уход Куомо является верным решением. ВАМ ЭТО ВЫГОДНО!» — подчеркивает @SherrySons2.

Напомним, к отставке губернатора Нью-Йорка призвали спикер палаты представителей Нэнси Пелоси и лидер большинства в Сенате Чак Шумер.

Отметим также, что во время правления бывшего президента США республиканца Дональда Трампа Куомо пользовался огромным авторитетом среди демократов. На начальных этапах пандемии коронавируса в США губернатор штата постоянно устраивал стычки с тогдашним главой Белого дома. Ситуация изменилась в начале нынешнего года, когда стало известно, что из-за принятого Куомо решения позволить переболевшим COVID-19 пожилым жителям штата вернуться из больниц в свои дома престарелых смертность в этой группе населения могла увеличиться на 5 тыс. человек.