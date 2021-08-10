Вашингтон, , 22:54 — REGNUM На сторону Литвы встал Госдеп США в литовско-китайском политическом конфликте, сообщил 10 августа журналистам глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.

Думаем одинаково! Цитата из м/ф «Маугли». Реж. Роман Давыдов. 1973. СССР

Заявив, что Вашингтон осуждает отзыв в Китай посла из Литвы из-за политики Вильнюса по Тайваню, Прайс сказал:

«Мы выражаем солидарность с нашим союзником по НАТО — Литвой».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай отозвал своего посла из Литвы после того, как Вильнюс решил открыть у себя представительство Тайваня — территории, которую КНР считает своей.

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