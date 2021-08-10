Вашингтон, 10 августа 2021, 22:54 — REGNUM На сторону Литвы встал Госдеп США в литовско-китайском политическом конфликте, сообщил 10 августа журналистам глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
Заявив, что Вашингтон осуждает отзыв в Китай посла из Литвы из-за политики Вильнюса по Тайваню, Прайс сказал:
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее Китай отозвал своего посла из Литвы после того, как Вильнюс решил открыть у себя представительство Тайваня — территории, которую КНР считает своей.
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