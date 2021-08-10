Ханты-Мансийск, 10 августа, 2021, 22:53 — ИА Регнум. В 12 ковидных госпиталях Югры до 13 августа проверят кислородное оборудование. Об этом на заседании оперштаба 10 августа заявил директор департамента здравоохранения ХМАО Алексей Добровольский.

Дарья Драй ИА REGNUM Кислородная маска

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Проверят кислородные концентраторы, газификаторы, специализированные сети для поступления и передачи кислорода и резервные рамповые источники.

Инспекция проводится по поручению главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, подчеркнул главный врач Югры.

Общий ковидный коечный фонд составляет в Югре, по данным оперштаба, 2282 койки, заняты на 10 августа 1575 мест.

Напомним, 9 августа в клинической больнице в Северной Осетии из-за прорыва кислородной трубы умерли 11 пациентов с COVID-19.