Оттава, 10 августа, 2021, 22:53 — ИА Регнум. Канадский электронный музыкант Kaytranada отправится в турне в поддержку своего последнего альбома «Bubba» по Северной Америке, сообщил исполнитель в социальных сетях.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Музыка

Артист выступит с концертами в сентябре, октябре, ноябре и декабре, отправившись по городам США и Канады.

https://www.instagram.com/p/CSZ0PYOpkUT/

Kaytranada выпустил свой второй альбом «Bubba» в 2019 году. Ранее в этом году эта пластинка принесла ему статуэтку «Грэмми» в номинации «лучший танцевальный/электронный альбом». Он также получил премию в категории «лучшая танцевальная запись» за песню «10%». Спустя год после релиза «Bubba» Kaytranada выпустил инструментальную версию пластинки.