Вашингтон, , 22:52 — REGNUM Наступление отрядов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане не изменит планы вывода американских военных из этой страны, заявил 10 августа президент США Джо Байден.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Нет. Мы потратили свыше $1 трлн за 20 лет, мы обучили и вооружили современным вооружением свыше 300 тыс. афганских военных… мы потеряли тысячи американцев убитыми и ранеными. Они должны сражаться за себя самих, за свой народ», — сказал Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 10 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о взятии под свой контроль административных центров семи провинций Афганистана.

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