Вашингтон, 10 августа, 2021, 22:52 — ИА Регнум. Наступление отрядов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане не изменит планы вывода американских военных из этой страны, заявил 10 августа президент США Джо Байден.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

Об этом он заявил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Нет. Мы потратили свыше $1 трлн за 20 лет, мы обучили и вооружили современным вооружением свыше 300 тыс. афганских военных… мы потеряли тысячи американцев убитыми и ранеными. Они должны сражаться за себя самих, за свой народ», — сказал Байден.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 10 августа талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) заявили о взятии под свой контроль административных центров семи провинций Афганистана.