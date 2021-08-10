Посёлок городского типа Никель, Мурманская область, 10 августа, 2021, 22:51 — ИА Регнум. В Никеле сегодня, 10 августа, завершилась многочасовая операция по обезвреживанию 500-килограммовой фугасной авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном ГУ МЧС.

МЧС России по Мурманской области Авиабомба времён Великой Отечественной войны

Немецкая фугасная бомба была обнаружена при проведении земляных работ в районе нежилого здания. Для обезвреживания к месту по запросу Главного управления МЧС России по Мурманской области из Санкт-Петербурга был направлен расчет Невского спасательного центра МЧС России.

«Спасателям потребовалось несколько часов, для того чтобы аккуратно подобраться к снаряду, обвязать его специальными тросами и при помощи крана погрузить на автомобиль», — рассказали в управлении.

Уничтожили бомбу в восьми километрах от Никеля.

Как сообщало ИА REGNUM, в Самаре сегодня, 10 августа, уничтожили гранаты образца 1914 года.